Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komitmen jaga Layanan Informasi, Kemenko Perekonomian Raih Predikat Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 – 11:47 WIB
Komitmen jaga Layanan Informasi, Kemenko Perekonomian Raih Predikat Badan Publik Informatif - JPNN.COM
Kemenko Perekonomian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen kuat untuk menjaga kualitas layanan informasi publik. Foto: Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen kuat untuk menjaga kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Kinerja terbaik PPID itu kembali mendapat pengakuan nasional dengan raihan predikat Badan Publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Senin (15/12).

“Predikat Badan Publik Informatif selama enam tahun berturut-turut ini menunjukkan konsistensi Kemenko Perekonomian dalam menjaga kualitas layanan informasi publik," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Atasan PPID Kemenko Perekonomian.

Baca Juga:

Keterbukaan informasi tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Penghargaan itu mencerminkan konsistensi Kemenko Perekonomian dalam pemenuhan hak publik atas informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar layanan informasi publik agar semakin responsif, akurat, dan mudah diakses. Konsistensi dalam keterbukaan informasi adalah komitmen kami dalam mendukung transparansi,” ungkap Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto selaku PPID Utama Kemenko Perekonomian.

Baca Juga:

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diterima langsung oleh Pranata Humas Ahli Madya Kemenko Perekonomian Ferry Surfiyanto.

Ferry menekankan capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi seluruh unit kerja, PPID Pelaksana, maupun seluruh pegawai dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Kemenko Perekonomian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen kuat untuk menjaga kualitas layanan informasi publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenko Perekonomian  Badan Publik Informatif   PPID  Penghargaan 
BERITA KEMENKO PEREKONOMIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp