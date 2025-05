Komitmen Jaga Lingkungan, Petrokimia Gresik Borong 3 Penghargaan Internasional

jpnn.com, GRESIK - Perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik memborong tiga penghargaan sekaligus di ajang internasional Stevie Award di Seoul, Korea Selatan, baru-baru ini.

Adapun penghargaan yang diraih, yaitu satu gold dan dua silver. Penghargaan itu diraih atas komitmen Petrokimia Gresik dalam menjalankan inovasi berkelanjutan di bidang lingkungan.

Penghargaan Gold diraih Petrokimia Gresik untuk kategori "Product in the Area of Sustainability and Climate Protection".

Sementara dua penghargaan Silver diperoleh Petrokimia Gresik untuk kategori "Saving Energy" dan "Innovative Achievement in Thought Leadership".

Ketiga penghargaan tersebut secara simbolis diterima oleh Vice President (VP) Lingkungan Petrokimia Gresik, Bagus Eka Saputra mewakili Direktur Utama, Dwi Satriyo Annurogo di Seoul.

Dwi Satriyo menyampaikan terima kasih karena komitmen Petrokimia Gresik dalam menjaga lingkungan dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan mendapat pengakuan dari stakeholder di level internasional.

Ini merupakan hasil nyata dari program-program yang dijalankan perusahaan untuk mendukung kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

"Petrokimia Gresik dalam menjalankan operasional bisnis senantiasa berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan. Karena itu inovasi-inovasi yang dijalankan perusahaan dalam menciptakan produk terbaik senantiasa memperhatikan dampak lingkungan," ujar Dwi Satriyo di Gresik, Jawa Timur.