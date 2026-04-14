Komitmen Keberlanjutan dan CSR Aqua Diapresiasi Panja Komisi VII DPR

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Kerja Air Minum Dalam Kemasan (Panja AMDK) Komisi VII DPR RI mengapresiasi komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan PT Tirta Investama.

Produsen AMDK merek Aqua itu dinilai telah ikut menjaga lingkungan dengan membangun sumur resapan serta proses daur ulang penggunaan plastik.

"Kalau dilihat dari paparan yang disampaikan, berbagai upaya tersebut sudah dilakukan. Hal yang sama juga kami temukan saat kunjungan lapangan, mulai dari keberadaan sumur resapan, sumur pantau, hingga kegiatan penghijauan yang sudah berjalan dengan baik," kata Ketua Tim Panja Evita Nursanty di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Penilaian itu dia ungkapkan usai melakukan kunjungan ke pabrik Aqua di Klaten pada Kamis (9/4/2026) lalu.

Evita mengungkapkan bahwa Aqua juga sudah membuat sumur pantau untuk memantau debit air yang dipompa setiap hari untuk menghindari eksploitasi berlebihan terhadap air tanah.

"Pada lokasi sumur pompa telah dipasang alat monitoring digital sehingga pengambilan air dapat terukur dan terpantau secara real-time," katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota panja AMDK Eva Monalisa. Dia mencatat adanya sejumlah praktik baik, khususnya dalam pengelolaan limbah plastik dan upaya konservasi air. Termasuk, sambung dia, pembangunan sumur resapan dan penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

"Itu ada 3 sampai 4 desa di sekitaran sumber mata air digali sumur tersendiri oleh Aqua agar bisa dimanfaatkan warga dan itu menjadi program CSR yang benar-benar menyentuh masyarakat sekitar," kata Eva Monalisa.