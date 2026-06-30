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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Komitmen Melayani Sepenuh Hati, Danantara & Bank Mandiri Menggelar Sosialisasi CX100

Selasa, 30 Juni 2026 – 20:37 WIB
Komitmen Melayani Sepenuh Hati, Danantara & Bank Mandiri Menggelar Sosialisasi CX100 - JPNN.COM
Senior Director Chief Marketing Officer PT Danantara Asset Management Dendi T. Danianto (tengah) bersama Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan (kiri), dan Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama (kanan) saat hadir dalam sosialisasi Bank Mandiri CX100 di Nawasena Mandiri University, Jakarta, Senin (29/6). Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah sebagai bagian dari strategi perusahaan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Selaras dengan komitmen Danantara 'Melayani Sepenuh Hati', komitmen tersebut diinternalisasikan kepada seluruh Mandirian melalui sosialisasi Bank Mandiri CX100 di Nawasena Mandiri University, Jakarta, Senin (29/6).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 3.200 pegawai secara hybrid dari seluruh Indonesia

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Hadir dalam kegiatan tersebut, Senior Director Chief Marketing Officer (CMO) PT Danantara Asset Management Dendi T. Danianto, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, dan Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama.

Sosialisasi ini menjadi forum strategis untuk menginternalisasi Danantara CX100, program pengukuran kualitas layanan BUMN dari perspektif pelanggan yang mencakup tiga dimensi, mulai dari Ease (Kemudahan), Effectiveness (Keandalan), dan Emotion (Kenyamanan dan Rasa Aman).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam ekosistem Danantara, bank berkode emiten BMRI ini menempatkan kualitas layanan sebagai ujung tombak penguatan kepercayaan publik.

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Ketiga dimensi Danantara CX100 menjadi fondasi penguatan ekosistem layanan terintegrasi Bank Mandiri, sekaligus menegaskan komitmen bank sebagai BUMN yang berperan aktif dalam meningkatkan standar layanan keuangan nasional.

Melalui Danantara CX100, Bank Mandiri mengarahkan seluruh inisiatif layanan menuju konsep service yang me-Menangkan, dengan tiga sasaran utama, antara lain pengurangan keluhan nasabah, persepsi publik yang positif, serta customer loyalty yang unggul di industri perbankan nasional.

Komitmen melayani sepenuh hati diinternalisasikan kepada seluruh Mandirian melalui sosialisasi Bank Mandiri CX100

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TAGS   Bank Mandiri  Danantara  Danantara CX100  melayani sepenuh hati  Henry Panjaitan  nasabah  BUMN 
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