JPNN.com - Daerah - NTT

Komitmen Meningkatkan Layanan di NTT, Pemkot Kupang Bikin Ini, Silakan Dibaca

Sabtu, 15 November 2025 – 19:52 WIB
Wali Kota Kupang Christian Widodo. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi

jpnn.com, KUPANG - Wali Kota Kupang Christian Widodo menyebut pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat di NTT, tidak terbatas bagi warga lokal saja.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan langkah meningkatkan layanan menjadi upaya memantapkan visi Kota Kupang sebagai 'Jembatan Pelayanan Publik Antar Daerah' di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Christian menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang saat ini mengakselerasi Mal Pelayanan Publik (MPP) secara modern dan terintegrasi demi meningkatkan kualitas layanan.

"Dengan pelayanan profesional dan modern, Kota Kupang bukan hanya ibu kota provinsi, tetapi 'Jembatan Pelayanan Publik Antar Daerah' di NTT,' kata Christian kepada awak media, Sabtu (15/11).

Kepala DPMPTSP Kota Kupang Wildrian "Andre" Ronald Otta menyebutkan pihaknya saat ini menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Kerja sama ini dilakukan demi mewujudkan komitmen meningkatkan layanan bagi seluruh masyarakat di NTT.

Andre mengungkapkan bahwa saat ini masih dilakukan koordinasi agar loket-loket pelayanan administrasi Kabupaten Kupang dibuka di dalam gedung MPP Kota Kupang.

"Jadi, basodara dari Nekamese, Amarasi Barat, Kupang Barat, termasuk Kupang Tengah, tidak perlu jauh-jauh ke Oelamasi lagi untuk mengurus dokumen mereka," ujarnya, Sabtu.

TAGS   Kupang  Wali Kota Kupang  Christian Widodo  NTT  PSI 
