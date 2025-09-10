Komitmen Nyata Terapkan GRC dalam Bisnis, PGN Raih TOP GRC Award 2025

jpnn.com - JAKARTA - Konsisten menjaga dan mewujudkan tata kelola yang baik, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membawa pulang dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP Governance, Risk, and Compliance (GRC) Awards 2025.

Acara penghargaan ini berlangsung di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/9).

Adapun penghargaan itu ialah meraih Top GRC Awards 2025 #5 Star. Selain itu, Arief Kurnia Risdianto selaku Direktur Utama PGN meraih predikat The Most Committed GRC Leader 2025.

“PGN sebagai perusahaan terbuka menyadari bahwa GRC merupakan salah satu prioritas yang harus dikedepankan dalam pengelolaan perusahaan yang baik. Selain itu, PGN yang juga bagian dari Danantara dapat terus meningkatkan kontribusi pada program-program pemerintah di sektor energi,” kata Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Arief menjelaskan kunci kesuksesan PGN dalam penerapan GRC adalah komitmen dari high level management yang ditularkan kepada seluruh level yang berada di bawahnya.

Menurutnya, dengan komitmen ini, PGN terus terpacu untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tata kelola dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko PGN Eri Surya Kelana menjelaskan PGN melihat perkembangan ekonomi saat ini yang sangat dinamis dan situasi global yang menantang, sehingga penerapan GRC diharapkan dapat meminimalisir atau menghindari risiko-risiko di masa mendatang.

"Maka dari itu, PGN aktif menerapkan GCG, risk management dan compliance dalam membuat suatu keputusan bisnis yang bernilai strategis dan jangka panjang bagi perusahaan, pemerintah, pemegang saham, masyarakat luas, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Eri Surya Kelana.