Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemprov Kalteng Raih Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih penghargaan kategori pendidikan dalam ajang National Governance Awards 2026 Sinergi Nusantara Untuk Indonesia Emas yang digelar Metro TV di Grand Ballroom The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta, Jumat (24/4).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kepada Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo,

Seusai menerima penghargaan, Wagub Edy Pratowo menyampaikan anugerah ini sebagai wujud nyata atau komitmen kuat dari Pemprov Kalteng yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran di bidang pendidikan.

Dalam kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran, Pemprov Kalteng berupaya membuat terobosan dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

Dia menjelaskan Aladanya isu ketidakadilan, ketidakpemerataan, dan kesenjangan itu melatar belakangi untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, yaitu melalui program sekolah gratis.

"Kemudian digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif, papan tulis. Kemudian juga pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, satu sarjana satu keluarga atau satu keluarga satu sarjana dan dikasihkan juga beasiswa. Kemudian kami juga membuka pendidikan untuk vokasi D1 pada tahun ini untuk 2.000 calon mahasiswa D1," jelasnya.

Program "Satu Keluarga Satu Sarjana" ini ditargetkan menyasar 10.000 calon mahasiswa baru dengan skema pembiayaan penuh.

"Kalau untuk satu keluarga satu sarjana itu untuk program 10.000 calon mahasiswa baru. Gratis semuanya ditanggung oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk yang tidak mampu dan yang ada di pedalaman di daerah Kalimantan Tengah,” kata Edy Pratowo.