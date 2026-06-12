Komitmen Tolak Anarkisme: IMM Serukan Jaga Soliditas Bangsa di Tengah Turbulensi Geopolitik dan Ekonomi Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riyan Betra Delza menegaskan pentingnya menjaga soliditas bangsa dan menolak segala bentuk tindakan anarkisme di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang saat ini sedang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut Riyan, kondisi dunia yang diwarnai konflik geopolitik, ketegangan perdagangan internasional, serta perlambatan ekonomi global menuntut seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas nasional.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, seluruh elemen bangsa harus mengedepankan persatuan dan soliditas. Kita harus menolak segala bentuk anarkisme yang dapat mengganggu ketertiban umum serta menghambat upaya bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik,” ujar Riyan dalam keterangannya pada Jumat (12/6/2026).

Baca Juga: DPP IMM Dukung Penuh Sikap Kapolri Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

Riyan menegaskan Indonesia membutuhkan suasana yang kondusif agar berbagai agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah harus tetap dilakukan dalam koridor demokrasi yang sehat, damai, dan konstitusional.

"Kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara beradab dan bertanggung jawab. Jangan sampai perbedaan pandangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas,” tambahnya.

Dia juga mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan nasional dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat gotong royong dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.

Menurut Riyan, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu melewati berbagai krisis karena memiliki modal sosial yang kuat berupa persatuan dan kebersamaan.