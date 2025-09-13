Close Banner Apps JPNN.com
Komix Herbal POTEK Dance Fest Dukung Anak Muda Meraih Mimpi hingga Go Global

Sabtu, 13 September 2025 – 16:16 WIB
Komix Herbal POTEK Dance Fest Dukung Anak Muda Meraih Mimpi hingga Go Global
Komix Herbal POTEK Dance Fest mengantarkan anak muda mencapai mimpinya. Foto: dok PT Bintang Toejoe

jpnn.com, JAKARTA - Kisah seru di baliknya Komix Herbal POTEK Dance Fest masih hangat dibicarakan. 

Saat Grand Final, MIC Official—grup asal Palembang yang mewakili Sumatra—berhasil mengalahkan finalis-finalis dari regional lain dan keluar sebagai juara pertama. 

Hadiah utama pun menanti, perjalanan ke Korea Selatan untuk belajar langsung dari dancer profesional DEUKIE, member Kwon Twins. 

Anggota MIC Official Yanny mengatakan kemenangan ini menjadi kulminasi perjalanan panjang MIC Official yang akan bertolak ke Korea Selatan di akhir September ini.

"Dimulai dengan dance di depan ponsel, dengan kemenangan ini kami akan berangkat ke Korsel untuk belajar. Ini melengkapi petualangan kami tidak hanya dari sisi jarak, tetapi juga perjalanan kami mengejar impian dan cita-cita," ungkap Yani.

Dia mengungkapkan rasa senang karena hobinya ini berdampak yang lebih luas daripada sekadar entertainment yang dinikmati anak muda.

"Berkat Komix Herbal masyarakat tahu K-Pop dance cover tak sekadar bermanfaat untuk mental health, karena kami selalu gembira saat melakukannya, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang penting. Kami harap penampilan kami menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat, aktif bergerak dan menjaga kesehatan paru-paru,” tambah Yanny. 

Dokter Olahraga & health influencer dr. Andhika Raspati SpKO, D mengatakan meskipun berawal dari hobi, dance bisa jadi alternatif olahraga intensitas tinggi yang menyenangkan.



