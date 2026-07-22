Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Komjak Turun Tangan, Pantau Langsung Penyidikan Kasus Febrie Adriansyah

Rabu, 22 Juli 2026 – 20:30 WIB
Komjak Turun Tangan, Pantau Langsung Penyidikan Kasus Febrie Adriansyah - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI turun langsung mengawasi proses penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung.

Pemantauan dipimpin Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi dan diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Komjak Turun Tangan, Pantau Langsung Penyidikan Kasus Febrie AdriansyahTersangka kasus dugaan pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh penyelenggara negara pada perkara PT Asabri periode 2020-2024, Don Ritto (DR), digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Baca Juga:

Juru Bicara Komjak RI Nurokhman mengatakan tim Komjak menyaksikan secara langsung pemeriksaan saksi maupun tersangka DR (Don Ritto) yang dilakukan sembilan jaksa penyidik Kejaksaan Agung.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Komisi Kejaksaan RI mencatat perkembangan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih terus berlangsung," kata Nurokhman dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Baca Juga:

Dia menegaskan pemantauan lapangan merupakan bagian dari tugas Komjak dalam mengawasi kinerja, perilaku jaksa, serta pelaksanaan tugas institusi kejaksaan.

Komjak, lanjut Nurokhman, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, independen, dan profesional demi mendukung penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Komjak RI turun langsung mengawasi proses penyidikan dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Febrie Adriansyah  eks jampidsus  Komjak  korupsi  TPPU  Don Ritto  Asabri 
BERITA FEBRIE ADRIANSYAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp