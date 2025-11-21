Komjen Eddy Pastikan Blora Aman dari Jaringan Teroris

jpnn.com, BLORA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menegaskan situasi penyebaran jaringan terorisme di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, saat ini dalam kondisi aman.

"Meskipun aman, namun seluruh Forkopimda dan masyarakat Blora kami minta tidak lengah. Sebagai wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blora berpotensi menjadi jalur perlintasan kelompok radikal," ujarnya di Blora, Kamis.

BNPT juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan delapan perguruan tinggi di Kabupaten Blora pada Kamis (20/11).

Eddy Hartono menjelaskan kelompok yang paling rentan terpapar paham radikalisme merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Faktor psikologis, emosional, serta pola pikir yang masih labil membuat mereka mudah dipengaruhi.

Oleh karena itu BNPT bersama tim koordinasi nasional terus menggelar program pencegahan sejak tingkat sekolah dasar, rumah tangga, hingga perguruan tinggi.

Dia pun menyoroti maraknya penyebaran ideologi radikal melalui bahan bacaan digital, termasuk e-book, yang dimanfaatkan kelompok teroris sebagai media propaganda.

"Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta RPJMN 2025–2029, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan menjadi prioritas nasional," ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut Eddy, didorong segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) BNPT, termasuk peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan kampus.