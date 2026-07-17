Komon, OnePlus Bakal Hengkang dari Pasar Amerika Serikat, Eropa, Juga India

jpnn.com - Sebelum resmi dikonfirmasi perusahaan, kabar mengejutkan datang dari OnePlus.

Merek ponsel yang selama ini dikenal lewat smartphone Android berperforma tinggi itu dilaporkan bakal menghentikan operasinya di Amerika Serikat dan Eropa.

Keputusan itu sebagai bagian dari langkah restrukturisasi bisnis yang dilakukan perusahaan induknya, Oppo.

Laporan TechCrunch menyebutkan penghentian operasional itu akan dimulai pekan ini.

Tak hanya di AS dan Eropa, OnePlus juga dikabarkan akan meninggalkan India, salah satu pasar terbesarnya di luar China.

Keputusan tersebut menandai perubahan besar bagi OnePlus yang berdiri sejak 2013 oleh Pete Lau dan Carl Pei.

Merek sempat mencuri perhatian karena menawarkan ponsel dengan spesifikasi tinggi, tetapi dibanderol lebih terjangkau dibanding para pesaingnya.

Dalam perjalanannya, OnePlus terus memperluas lini produk, termasuk menghadirkan seri Nord untuk menyasar segmen menengah.