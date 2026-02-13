Kompak Co-Parenting Bareng Nafa Urbach, Zack Lee Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor Zack Lee tetap kompak mengurus buah hatinya atau co-parenting dengan sang mantan istri, Nafa Urbach.

Meski sudah tidak lagi tinggal bersama, dia dan mantan istrinya tetap berkomitmen untuk hadir bagi putri sematawayang mereka.

Zack Lee lantas mengungkapkan pola asuh atau co-parentingnya bersama Nafa Urbach.

"Ya, aku sama Nafa baik-baik saja, very good. Dia hadir sebagai Ibu, aku hadir sebagai Bapak. Walaupun kami tidak lagi bersama, tetapi kami selalu bersama (untuk anak)," ujar Zack Lee di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Mikha juga selalu bersama kami. Kami hadir buat Mika," sambungnya.

Dia mengaku tidak ada pembagian khusus terkait co-parenting itu bersama Nafa Urbach.

Sebab, semua dijalaninya atas kesadaran masing-masing sebagai orang tua.

"Go with the flow banget. Yang pasti urusan sekolah semua aku yang urus, sampai guru-gurunya apa segala macam. Nafa juga sibuk. Kami go with the flow saja," ucap Zack Lee.