Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Kompak Co-Parenting Bareng Nafa Urbach, Zack Lee Bilang Begini

Jumat, 13 Februari 2026 – 21:43 WIB
Kompak Co-Parenting Bareng Nafa Urbach, Zack Lee Bilang Begini - JPNN.COM
Zack Lee di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini. Foto: firda/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor Zack Lee tetap kompak mengurus buah hatinya atau co-parenting dengan sang mantan istri, Nafa Urbach.

Meski sudah tidak lagi tinggal bersama, dia dan mantan istrinya tetap berkomitmen untuk hadir bagi putri sematawayang mereka.

Zack Lee lantas mengungkapkan pola asuh atau co-parentingnya bersama Nafa Urbach.

Baca Juga:

"Ya, aku sama Nafa baik-baik saja, very good. Dia hadir sebagai Ibu, aku hadir sebagai Bapak. Walaupun kami tidak lagi bersama, tetapi kami selalu bersama (untuk anak)," ujar Zack Lee di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Mikha juga selalu bersama kami. Kami hadir buat Mika," sambungnya.

Dia mengaku tidak ada pembagian khusus terkait co-parenting itu bersama Nafa Urbach.

Baca Juga:

Sebab, semua dijalaninya atas kesadaran masing-masing sebagai orang tua.

"Go with the flow banget. Yang pasti urusan sekolah semua aku yang urus, sampai guru-gurunya apa segala macam. Nafa juga sibuk. Kami go with the flow saja," ucap Zack Lee.

Aktor Zack Lee tetap kompak mengurus buah hatinya atau co-parenting dengan sang mantan istri, Nafa Urbach.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nafa Urbach  Zack Lee  co-parenting  Menikah 
BERITA NAFA URBACH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp