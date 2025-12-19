Kompak Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putra-Putri Indonesia Raih Perunggu SEA Games 2025

Jumat, 19 Desember 2025 – 17:08 WIB

jpnn.com - Timnas basket putra dan putri Indonesia kompak mempersembahkan medali perunggu SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (19/12/2025), baik tim putra maupun putri sama-sama meraih kemenangan atas tim Negeri Jiran.

Dari sektor putra, skuad asuhan David Singleton menang dengan skor 80-68.

Kemenangan ini menjadi pelipur lara setelah pada SEA Games 2023 gagal merebut medali perunggu seusai kalah dari Thailand dengan skor 69-83.

Sementara itu, bagi Malaysia, keberhasilan menembus semifinal menjadi sinyal positif mengingat mereka akan menjadi tuan rumah SEA Games 2027.

Perkembangan basket di Negeri Jiran juga terlihat dari keikutsertaan NS Matrix Deers di ajang Basketball Champions League (BCL) Asia sejak 2024.

Dari sektor putri, tim asuhan Gitautas Kievinas mengamankan medali perunggu setelah menang 62-55 atas Malaysia.

Bagi Ayu Sriartha dan kolega, raihan ini menurun dibandingkan SEA Games 2023, saat mereka mampu mempersembahkan medali emas.