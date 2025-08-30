Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Kompak, Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik Lagi

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 07:30 WIB
Kompak, Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik Lagi
Update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 30 Agustus 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 30 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (30/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.

Harga emas Galeri24 naik lagi ke angka Rp 1.948.000 dari semula Rp 1.931.000 per gram.



Begitu pula harga emas Antam, turut naik menjadi Rp 2.043.000 dari Rp 2.022.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.965.000 yang semula dibanderol dengan harga Rp 1.959.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.



Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 30 Agustus 2025 mengalami kenaikan lagi. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

