Kompak Naik, Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini

Rabu, 17 September 2025 – 09:47 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 17 September 2025, kompak naik.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (17/9), harga emas tiga produk logam mulia, buatan UBS, Galeri24, dan Antam, mengalami kenaikan.

Harga jual emas Antam naik menjadi Rp 2.194.000 dari semula Rp 2.181.000 per gram.

Harga emas Galeri24 turut naik ke angka Rp 2.094.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.079.000 per gram.

‎Selanjutnya, harga emas UBS naik menjadi Rp 2.126.000 dari awalnya Rp 2.105.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: