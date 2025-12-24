Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Kompak Naik, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 – 09:30 WIB
Kompak Naik, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
Update harga emas Pegadaian, Rabu 24 Desember 2025. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 24 Desember 2025 kompak meroket lagi.

Dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga jual.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (24/12), ‎Harga emas Galeri24 melonjak ke angka Rp 2.594.000 dari awalnya Rp 2.536.000 per gram atau naik Rp 58.000.

Adapun harga emas UBS naik drastis menjadi Rp 2.652.000 dari semula dibanderol Rp 2.593.000 per gram atau mengalami kenaikan Rp 59.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 24 Desember 2025 kompak meroket lagi. Harga emas UBS dan Galeri24 naik drastis.

