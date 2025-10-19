Close Banner Apps JPNN.com
Kompak Turun, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini

Minggu, 19 Oktober 2025 – 08:10 WIB
Kompak Turun, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini - JPNN.COM
Update harga emas Minggu 19 Oktober 2025. Ilustrasi. Foto: dok/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian untuk tiga produk logam mulia, buatan Antam, UBS dan Galeri24, kompak turun hari ini, Minggu (19/10). 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (19/10), harga emas UBS, Galeri24 dan Antam, menunjukkan penurunan. 

‎Harga jual emas Antam turun ke angka Rp 2.671.000 dari awalnya Rp 2.734.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 ikut turun dari semula Rp 2.512.000 menjadi Rp 2.504.000 per gram.

‎Sama seperti Antam dan Galeri24, UBS juga mengalami penurunan ke angka Rp 2.513.000 dari awalnya dibanderol dengan harga Rp 2.545.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.359.000

Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini kompak turun. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

