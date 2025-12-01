Komparasi Mobil Listrik Mungil Changan Lumin vs Vinfast VF 3

Senin, 01 Desember 2025 – 17:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Segmen mobil listrik mungil di Indonesia sedang panas-panasnya. Dua nama baru muncul sebagai pemecah kebuntuan bagi mereka yang ingin pindah ke EV tanpa harus menabung setengah abad: Changan Lumin dan VinFast VF 3.

Keduanya sama-sama compact, sama-sama murah, tetapi membawa karakter dan filosofi yang nyaris bertolak belakang.

Jika Lumin hadir sebagai city toy modern yang imut dan playful, VF 3 justru tampil bak mini-SUV tangguh yang siap menghadapi jalanan urban yang tak selalu mulus.

Mari kita lihat siapa yang lebih menggoda.

1. Desain: Imut Serius vs Mini-SUV Tegas

Dari jauh saja sudah terlihat perbedaan DNA keduanya. Changan Lumin membawa semangat “Seriously Playful”.

Bentuknya membulat, lucu, dan terasa sangat ramah bagi pengguna pemula.

Dimensi panjang 3.270 mm dan lebar 1.700 mm menjadikannya salah satu EV paling compact di jalan.