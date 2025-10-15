Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Komparasi SUV Listrik Rp 500 Juta, Aion V vs Geely EX5

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:41 WIB
Komparasi SUV Listrik Rp 500 Juta, Aion V vs Geely EX5 - JPNN.COM
Aion V di Indonesia. Foto: aion

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik di Indonesia makin panas. Selain Aion V datang dengan fitur mewah, giliran Geely EX5 ikut meramaikan dengan beberapa tawarin manis.

Dua merek asal Tiongkok itu sama-sama memiliki kelebihan masing-masing. Lantas mana yang pengin kamu pinang?

Bermain di Harga Rp 500 Juta

Baca Juga:

Dari sisi harga Geely EX5 terbilang lebih tinggi, dibanderol Rp 475 juta - Rp 515 juta, sementara Aion V hadir dengan harga lebih agresif, Rp 449 juta – Rp 489 juta.

Melihat angka di atas, EX5 terasa paling “mahal” secara nilai.

Performa dan Baterai

Baca Juga:

Bicara tenaga, Geely EX5 memang garang. Tenaganya mencapai 214 hp dengan torsi 320 Nm. Ini memang lebih nendang.

Namun, untuk efisiensi dan jarak tempuh, Aion V unggul jauh. Versi Luxury diklaim mampu melaju hingga 602 km (NEDC) berkat baterai 75,3 kWh.

Pasar mobil listrik di Indonesia makin panas. Selain Aion V datang dengan fitur mewah, giliran Geely EX5 ikut meramaikan dengan beberapa tawarin manis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Geely EX5  aion v  AION  Geely  SUV listrik  mobil listrik 
BERITA GEELY EX5 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp