Komparasi Wuling Darion EV vs Aletra L8 EV: Silakan Dipilih

jpnn.com, JAKARTA - Pasar MPV listrik 7-seater di Indonesia makin ramai. Terbaru, Wuling memperkenalkan Darion EV yang menawarkan pendekatan berbeda—lebih elegan, fungsional, dan tentu terjangkau.

Kekuatan Wuling Darion tentu harus menjadi perhatian bagi para rivalnya, satu di antaranya Aletra L8 EV.

Keduanya sama-sama bermain di kelas MPV listrik keluarga, tetapi punya karakter dan prioritas yang tak sepenuhnya serupa.

Keduanya sama-sama menawarkan kursi tujuh penumpang dan jarak tempuh hingga 540 km, tetapi karakternya berbeda bak dua dunia: satu elegan dan tenang, satu futuristik dan berteknologi tinggi.

Desain & Dimensi

Secara tampilan, Aletra L8 EV tampil modern dan gagah, lengkap dengan lampu LED DRL dan pelek 18 inci two-tone yang memberi kesan premium.

Sementara itu, Wuling Darion lebih kalem dengan gril tertutup khas mobil listrik dan desain elegan yang menonjolkan kesan bersih.

Ukurannya juga menarik untuk dibandingkan. Darion punya bodi lebih panjang di 4.910 mm, sedangkan Aletra sedikit lebih kompak di 4.812 mm tetapi lebih lebar di 1.909 mm.