Kompetisi EMC 2025 Jangkau Daerah 3T, Ribuan Peserta Ikuti Babak Final

jpnn.com - Kompetisi matematika Eduversal Mathematics Competition (EMC) 2025 mencatat sejarah baru dengan mampu menjangkau wilayah 3T atau Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Di tengah hambatan lokasi dan geografi, para siswa yang menjadi peserta tetap antusias mengikuti jalannya kompetisi tahunan yang bergensi ini.

“Alhamdulillah, kami bersyukur karena di tahun ini cakupan kompetisi EMC menjangkau hingga wilayah 3T, dan kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa dari seluruh Indonesia,” kata Ketua Penyelenggara EMC 2025, Ade Kiki Ruswandi, Senin (17/11).

Sebanyak 8.001 siswa tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA berkompetisi pada babak final setelah melalui tiga tahap seleksi yaitu penyisihan tingkat kota, penyisihan tingkat provinsi, dan final tingkat nasional. Kegiatan babak final tersebut digelar pada lebih dari 75 Test Center di seluruh Indonesia.

Ade Kiki menuturkan, salah satu lokasi terbesar berada di Yayasan Al-Kaffah, Batam, yang menjadi tuan rumah ratusan finalis dari berbagai daerah. Selain kompetisi inti, rangkaian Math Festival Week juga digelar untuk meningkatkan antusiasme siswa terhadap matematika.

Pada pelaksanaan tahun ini juga turut menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru Indonesia. Di Papua, sembilan peserta harus terbang ke Makassar karena tidak tersedia Test Center di daerahnya.

“Perjalanan tersebut menjadi pertama kalinya mereka naik pesawat, dan keberangkatannya diantar oleh hampir satu kampung dan dilepas di pelabuhan setempat,” kata guru pendamping dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Muhammad Haekal.

Dia menyebutkan, kompetisi matematika EMC sebagai kesempatan besar yang memberi harapan bagi siswa tersebut dan keluarganya.

Muhammad Haekal juga menambahkan dari tanah Papua, mereka melangkah dengan berani. Banyak hal pertama yang ditemui, tapi tak satupun menghentikan mimpi mereka.