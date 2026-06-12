Kompetisi Finna Art 2026 Resmi Digelar, WD Willy dan Liffi Wongso Jadi Juri

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kompetisi desain ilustrasi bertajuk Finna Art 2026 resmi dimulai dari 12 Juni hingga 25 Juli 2026.

Kompetisi yang diadakan oleh PT Sekar Laut, Tbk (Finna) itu mengusung tema 'Satu Meja, Sejuta Cerita, Bersama Finna Food' dengan total hadiah Rp80 juta.

National Marketing Communication Manager PT Sekar Laut Tbk, Wenny Viana mengatakan bahwa program Finna Art 2026 merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung sektor seni di Indonesia.

“Tahun ini kami kembali memberi wadah penggiat seni, khususnya desainer dan ilustrator di Indonesia. Agar sektor seni lebih mendapat perhatian lebih di Indonesia. Walau kami identik dengan kuliner, kami ingin berkolaborasi lintas bidang," kata Wenny Viana saat konferensi pers di Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat (12/6).

Lewat tema Finna Art tahun ini, Finna mengajak desainer dan ilustrator mengeksplorasi bagaimana sebuah meja makan dapat menjadi saksi berbagai emosi, budaya dan jiwa yang disatukan dengan produk-produk Finna.

Finna Art Design Illustration Competition 2026 juga merupakan salah satu rangkaian menuju HUT ke-50 PT Sekar Laut Tbk pada 19 Juli 2026. Diwarnai dengan Campus Roadshow di Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Bali untuk menjaring lebih banyak desainer muda.

Kompetisi Finna Art 2026 menyiapkan hadiah untuk Juara 1 senilai Rp25 juta, Juara 2 Rp20 juta, Juara 3 Rp15 juta, Juara Favorit Socmed Rp5 juta dan masing-masing Rp5 juta untuk 3 juara Special Category.

“Tidak hanya itu, 10 finalis terbaik nantinya karyanya kami aplikasikan langsung menjadi official merchandise dan akan dipajang di booth Finna pada pagelaran seni ARTKET, 5-6 September 2026 di Jakarta,” tambah Wenny.