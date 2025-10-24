Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kompetisi Inovasi Digital Budaya Go, Perebutkan Hadiah Rp450 Juta

Jumat, 24 Oktober 2025 – 21:42 WIB
Kompetisi Inovasi Digital Budaya Go, Perebutkan Hadiah Rp450 Juta - JPNN.COM
Kementerian Kebudayaan secara resmi meluncurkan kompetisi inovasi digital budaya Indonesia 'Budaya Go!', mengangkat tema 'Membuka Masa Depan Budaya Indonesia', di Jakarta, Kamis malam (23/10). Foto Humas Kemenbud

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan secara resmi meluncurkan kompetisi inovasi digital budaya Indonesia 'Budaya Go!', mengangkat tema 'Membuka Masa Depan Budaya Indonesia', di Jakarta, Kamis malam (23/10).

Inisiatif ini dimaksudkan sebagai ruang inovasi digital yang memadukan gagasan, teknologi, dan nilai budaya untuk melahirkan solusi relevan bagi masyarakat.

"Selain itu kompetisi ini juga untuk memperkuat pemajuan kebudayaan Indonesia," kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Baca Juga:

Program tersebut menjadi langkah konkret Kementerian Kebudayaan untuk mempertemukan pelaku budaya dan komunitas digital dalam satu ruang kolaboratif yang melahirkan solusi inovatif bagi pemajuan kebudayaan nasional.

Pada kompetisi perdana tahun ini, terbagi menjadi dua kategori, yakni kategori mahasiswa dan kategori profesional.

Ajang ini juga terbuka bagi seluruh masyarakat termasuk para kreator, pengembang aplikasi, pelaku budaya, komunitas teknologi, hingga profesional kreatif.

Baca Juga:

“Teknologi membuka peluang besar untuk pelestarian dan promosi budaya. Dengan inovasi, warisan kita bisa tetap hidup di tengah masyarakat digital,” ujar Fadli Zon.

Para peserta akan melewati beberapa tahapan, di antaranya seleksi administrasi dan substansi, pendalaman substansi, penjurian finalis, pendampingan finalis, dan tahap terakhir yakni presentasi dan pengumuman pemenang.

Kompetisi Inovasi Digital Budaya Go telah diluncurkan dengan memrebutkan hadiah Rp450 juta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kementerian kebudayaan  Kompetisi Inovasi Digital Budaya  Budaya  inovasi digital 
BERITA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp