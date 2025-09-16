Kompetisi Sains dan Budaya FSB 2026 Akhirnya Digelar Secara Tatap Muka

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi bergensi Festival Sains dan Budaya (FSB) 2026 yang diprakarsasi oleh Eduversal Foundation, kini digelar secara tatap muka atau luring.

Setelah sebelumnya, selama lima tahun kompetisi pendidikan terbesar di tanah air itu dilaksanakan secara online akibat pandemi.

FSB menggabungkan dua kompetisi yakni Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) dan Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia (OSEBI).

Pada tahun depan di FSB 2026 bakal mengusung tema “Bangga Berbudaya, Bijak Berinovasi”, dan digelar secara luring di Jakarta pada 20–23 Januari 2026.

“FSB 2026 bukan sekadar kompetisi, tetapi wadah membangun generasi muda yang mampu berinovasi dengan tetap berakar pada budaya bangsa,” ujar Ketua Panitia FSB 2026, Ade Kiki Ruswandi, Selasa (16/9).

ISPO 2026 membuka kompetisi penelitian di enam bidang yakni Biologi, Fisika, Kimia, Teknologi & Robotika, Lingkungan, dan Komputer.

Para finalis akan memamerkan proyek penelitian mereka dalam bentuk pameran dan presentasi langsung yang dapat disaksikan oleh publik sekaligus dinilai dewan juri di babak final.

“Kompetisi ISPO yang kini telah berusia 18 tahun ini harus terus dijaga kualitasnya, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan menjadi ajang yang melahirkan generasi penerus yang tangguh, inovatif, serta siap bersaing di tingkat global," kata Presiden ISPO, Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, MM., M.Sc.