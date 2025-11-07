Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Komplotan Pencuri Minimarket di Jatim Bawa Senpi Rakitan

Jumat, 07 November 2025 – 04:00 WIB
Komplotan Pencuri Minimarket di Jatim Bawa Senpi Rakitan - JPNN.COM
Polisi menunjukkan barang bukti yang disita dari komplotan pelaku pencurian dan kekerasan minimarket di sejumlah daerah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (6/11/2025). (ANTARA/Willi Irawan)

jpnn.com, SURABAYA - Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan yang beraksi di sejumlah minimarket di empat kabupaten.

“Pelaku bersama komplotan ini telah menelusuri serangkaian laporan pencurian di minimarket wilayah Magetan, Lamongan, Nganjuk, dan Tuban. Ada empat laporan polisi yang berhasil diungkap, semuanya melibatkan kelompok yang sama,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Kamis.

Empat tempat kejadian perkara (TKP) tersebut terjadi pada Kamis, 4 September 2025 di minimarket Jalan Raya Solo–Maospati, Kabupaten Magetan, dan di Desa Paron, Kabupaten Nganjuk, pada hari yang sama.

Aksi serupa juga terjadi di Jalan Raya Babat, Kabupaten Lamongan pada Minggu, 7 September 2025, serta di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tuban, Senin, 8 September 2025.

Dua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial SD alias Ameng (43), warga Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan HK (34), warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Dua lainnya, berinisial I dan D, masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari hasil penyidikan, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil, dua bilah golok, dua tas ransel, dua gulung lakban merah, serta sebuah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

“Modus yang dilakukan para pelaku adalah menyasar minimarket yang sedang sepi, biasanya hanya dijaga dua karyawan dan tidak ada pengunjung lain,” ujarnya.

Dalam aksinya, komplotan pencuri minimarket di Jatim bawa dua golok dan satu senpi rakitan jenis pen gun yang dimodifikasi menyerupai pistol.

