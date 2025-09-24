Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Komplotan Pencuri Modus Ganjal ATM Ditangkap Polres Serang, Sudah Beraksi di 41 TKP

Rabu, 24 September 2025 – 21:00 WIB
Komplotan Pencuri Modus Ganjal ATM Ditangkap Polres Serang, Sudah Beraksi di 41 TKP - JPNN.COM
Jajaran Polres Serang menggelar konferensi pers tentang kasus pencurian uang dengan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri (ATM), Rabu (24/9). Foto: Humas Polres Serang

jpnn.com - BANTEN - Unit Reskrim Cikande bersama Satreskrim Polres Serang, Polda Banten, menangkap komplotan spesialis pencuri uang di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang sudah beraksi di puluhan tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan para pelaku ialah dengan mengganjal kartu di mesin ATM.

"Komplotan ini merupakan spesialis pencurian uang lintas provinsi yang sudah beraksi di 41 tempat kejadian perkara," ungkap Condro, Rabu (24/9).

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu mengatakan ada enam pelaku yang diamankan, tiga di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka berinisial AY (41), ZK (41), dan AS (42) ketiganya asal Lampung," ungkap Condro.

Menurut dia, pengungkapan aksi kejahatan para pelaku merupakan tindak lanjut dari laporan warga Cikande yang kehilangan uang puluhan juta rupiah pada Minggu (14/9).

Baca Juga:

"Uang tabungan korban Rp 25.950.000 raib dikuras pelaku setelah kartu ATM Mandiri korban terganjal di mesin," katanya.

Dia menjelaskan ketika kartu ATM korban terganjal di mesin, terdapat seorang pelaku menawarkan untuk memberikan bantuan.

Polres Serang meringkus komplotan spesialis pencuri uang ganjal mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Komplotan pencuri ini sudah beraksi di 41 TKP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polres Serang  pencurian dengan modus ganjal ATM  Pencuri uang  spesialis ganjal atm  AKBP Condro Sasongko 
BERITA POLRES SERANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp