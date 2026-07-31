Kompol Putu Suryawan Bikin Komunikasi Polda Sumsel Terbuka & Adaptif di Era Digital

jpnn.com, PALEMBANG - Perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi ikut mendorong kepolisian beradaptasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan, akurasi, dan keterbukaan menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang dipercaya masyarakat.

Semangat tersebut turut didorong Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Sumsel melalui penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik.

Di bawah koordinasi Pelaksana Harian (Plh) Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan penyampaian informasi kepolisian terus diarahkan agar semakin mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan publik.

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Kompol I Putu Suryawan yang juga menjabat sebagai Kepala Urusan Penerapan Umum (Kaur Penum) Subbid Penmas merupakan perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008.

Pengalaman dalam sejumlah jabatan kepemimpinan, termasuk sebagai Wakapolres di dua wilayah, menjadi bekal dalam menjalankan tugas komunikasi publik di lingkungan Polda Sumsel.

Melalui Subbid Penmas, informasi terkait pelayanan kepolisian, pengungkapan kasus, kegiatan sosial, hingga program strategis Polri disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi.

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Informasi tidak hanya dituntut cepat, tetapi jua harus akurat, berimbang, transparan, dan berasal dari sumber resmi.

Transformasi komunikasi tersebut juga menyentuh ruang digital. Bid Humas Polda Sumsel mengembangkan strategi Search Engine Reputation Management (SERM) untuk memperkuat kehadiran informasi resmi kepolisian di mesin pencarian.