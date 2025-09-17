Close Banner Apps JPNN.com
Kompolnas Ungkap Sosok yang Tepat untuk Pimpin Reformasi Kepolisian, Ini Orangnya

Rabu, 17 September 2025 – 18:12 WIB
Kompolnas Ungkap Sosok yang Tepat untuk Pimpin Reformasi Kepolisian, Ini Orangnya
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam merespons positif pelantikan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Ia bahkan menyebut bahwa Ahmad Dofiri merupakan sosok yang tepat untuk memimpin upaya reformasi kepolisian.

Pernyataan itu disampaikan Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu,

Anam mengatakan bahwa Dofiri memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan personel Polri sebagai polisi yang profesional, humanis, dan jauh dari berbagai pelanggaran.

“Komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai pelanggaran oleh anggota kepolisian, itu juga tindak lanjutnya bagus,” katanya.

Selain itu, dia menilai bahwa Dofiri memiliki ketegasan dalam menghadapi persoalan internal kepolisian. Menurutnya, ketegasan itu menjadikan Dofiri sebagai sosok yang dihormati di kepolisian.

“Di samping karena kepandaiannya karena beliau adalah penerima penghargaan Adhi Makayasa, tetapi juga karena sikap tegasnya terhadap berbagai persoalan yang ada di kepolisian. Itu yang penting,” ucapnya.

Adapun dari aspek komunikasi, Anam juga menilai bahwa Dofiri memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal itu telah Anam rasakan ketika dirinya berada di Komnas HAM.



