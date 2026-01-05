Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kompolnas Usul Polri Pakai Teknik Cell Dump untuk Ungkap Teror ke Aktivis dan Influencer

Senin, 05 Januari 2026 – 17:52 WIB
Kompolnas Usul Polri Pakai Teknik Cell Dump untuk Ungkap Teror ke Aktivis dan Influencer - JPNN.COM
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mochammad Choirul Anam (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mochammad Choirul Anam mengusulkan agar Polri menggunakan teknik cell dump untuk mengungkap kasus teror yang menimpa beberapa aktivis dan pemengaruh (influencer).

“Pasti ada rekam jejak nomor digital di seputar itu sehingga bisa di-cell dump sehingga kita bisa tahu orang itu siapa, alamatnya di mana," kata dia, Senin (5/1).

 Ia menambahkan bahwa polisi juga perlu mendalami rekaman CCTV agar pelaku dapat segera teridentifikasi. “Kalau kena CCTV, dia bisa kelihatan wajahnya, bisa dicek NIK-nya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin.

Baca Juga:

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menekankan bahwa berekspresi merupakan hak asasi setiap warga negara. Ia meminta agar pihak yang tidak sependapat membalasnya dengan ekspresi juga, agar ruang publik tetap sehat.

Usulan ini disampaikan menyusul laporan teror yang dialami influencer Ramon Dony Adam atau DJ Donny. DJ Donny melaporkan dua kali teror di rumahnya, yakni pengiriman bangkai ayam pada Senin (29/12) dan pelemparan molotov yang terekam CCTV pada Rabu (31/12) dini hari.

“Jadi, kemarin saya dapat teror, dikirim bangkai ayam ke rumah saya. Lalu, semalam jam 3.00 WIB, di CCTV terekam orang melempar molotov ke rumah saya,” kata Donny saat melaporkan ke Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Ia mengaku juga sering menerima ancaman via telepon dan media sosial, namun menyerahkan penyelidikan dalang dan pelaku sepenuhnya kepada pihak berwajib. Polda Metro Jaya telah menyatakan akan menyelidiki kasus tersebut. (antara/jpnn)

Anggota Kompolnas usulkan Polri gunakan teknik cell dump dan dalami CCTV untuk mengungkap kasus teror terhadap sejumlah aktivis dan influencer.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dj donny  Kasus  Teror  Kompolnas 
BERITA DJ DONNY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp