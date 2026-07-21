Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Komposisi Timnas Voli Putra di SEA V Cup 2026 Berubah

Selasa, 21 Juli 2026 – 09:26 WIB
Komposisi Timnas Voli Putra di SEA V Cup 2026 Berubah - JPNN.COM
Pevoli Luvi Febrian Nugraha saat berlaga pada Proliga 2026 bersama Medan Falcons Tirta Bhagasasi. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - JAKARTA - Luvi Febrian Nugraha mendapat panggilan dari Timnas Voli Putra untuk ikut bertarung di putaran kedua SEA V Cup 2026 di Jakarta mulai Rabu (22/7).

Pemain kelahiran 14 Februari 2004 itu dinilai layak menggantikan Doni Haryono -yang tengah menjalani recovery cedera bahu.

Asisten Pelatih Timnas Nur 'Nurwe' Widayanto mengungkapkan bahwa pemain asal Garut itu bakal memberikan dimensi baru di dalam skuad asuhan Reidel Toiran.

Baca Juga:

“Kami punya stok outside hitter yang melimpah. Jadi, kami perlu mencoba. Pertimbangan lainnya juga karena Doni belum fit dari cedera bahu," ujarnya.

"Sebelumnya kami juga panggil Sigit Ardian di posisi tersebut,” ujar Nurwe.

Timnas voli putra Indonesia datang ke putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan status runner up putaran pertama, seusai kalah dari Kamboja di final 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).

Baca Juga:

Hasil tersebut kemudian dievaluasi sehingga dilakukan perubahan komposisi pemain untuk memperkuat tim.

Sejauh ini baru satu pergantian yang dilakukan oleh Reidel Toiran pada putaran kedua ajang akbar voli Asia Tenggara itu. (fal/jpnn)

Luvi masuk ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk putaran kedua SEA V Cup 2026. Siapa yang keluar?

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA V Cup 2026  Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  Luvi Febrian Nugraha 
BERITA SEA V CUP 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp