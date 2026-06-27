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JPNN.com - Opini

Komunikasi Krisis dan Ujian Reputasi Program MBG Pasca-Kasus Keracunan Massal

Oleh: Farah Hanifati

Selasa, 30 Juni 2026 – 03:49 WIB
Komunikasi Krisis dan Ujian Reputasi Program MBG Pasca-Kasus Keracunan Massal - JPNN.COM
Ilustrasi mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Foto: dokumentasi Farah Hanifati

jpnn.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang membawa ekspektasi besar dari masyarakat.

Namun, ketika sejumlah kasus keracunan makanan terjadi di berbagai daerah, perhatian publik tidak lagi tertuju pada manfaat program, melainkan pada kemampuan pemerintah mengelola risiko dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Di titik inilah persoalan operasional berkembang menjadi krisis reputasi.

Dari Makan Siang Gratis Menjadi Krisis Nasional

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Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadapi persoalan keamanan pangan, tetapi juga krisis kepercayaan publik.

Hingga September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 6.457 korban keracunan yang terkait dengan program tersebut, dengan 4.147 korban berasal dari Pulau Jawa.

BGN menyebut sejumlah kasus dipicu oleh pelanggaran SOP dalam pengolahan dan distribusi makanan.

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Sementara itu, data pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni 37.270 korban sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026.

Terlepas dari perbedaan data yang ada, tingginya jumlah korban menunjukkan bahwa tantangan program tidak lagi semata-mata soal penyediaan makanan, melainkan kemampuan pemerintah menjamin keamanan dan kualitas layanan secara konsisten.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadapi persoalan keamanan pangan, tetapi juga krisis kepercayaan publik.

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TAGS   MBG  keracunan  makan bergizi gratis  Komunikasi 
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