Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei

jpnn.com, LONDON - Kematian Pemimpin Tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei dirayakan oleh komunitas Yahudi dan Iran di London.

Mobil-mobil yang dihiasi bendera monarki Iran melaju sambil membunyikan musik meriah dan klakson di jalan-jalan bagian utara London tak lama setelah kabar kematian sang imam tersiar pada Sabtu (28/2) malam.

Di beberapa kantong populasi Yahudi, seperti Finchley dan Golden Green, terlihat pertunjukan kembang api dan anggota komunitas Ortodoks bernyanyi dalam bahasa Persia.

“Kami baru saja selesai makan malam di London ketika kami mendengar bahwa Khamenei dilaporkan telah dipastikan meninggal,” kata Meir Porat, seorang manajer konstruksi berusia 55 tahun, kepada The Times of Israel.

“Dalam beberapa menit, kabar menyebar bahwa perayaan spontan terjadi di London utara. Saya tahu ini bukan saatnya untuk menonton dari kejauhan.”

Porat menaku sangat terharu melihat warga Iran yang mengenakan Bintang Daud biru-putih Israel bersama dengan bendera mereka sendiri.

“Sejak 7 Oktober, banyak warga Iran di pengasingan telah berdiri bersama kami di demonstrasi di seluruh London,” kata Porat.

E. Ghorbani, seorang warga keturunan Iran, mengatakan bahwa dia dan banyak rekan senegaranya telah bertemu setiap minggu di pusat kota London selama berbulan-bulan untuk mendukung oposisi terhadap rezim Republik Islam.