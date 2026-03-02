Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei

Senin, 02 Maret 2026 – 14:27 WIB
Komunitas Iran dan Yahudi Kompak Rayakan Kematian Ayatollah Khamenei - JPNN.COM
Kematian Pemimpin Tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei dirayakan oleh komunitas Yahudi dan Iran di London. Foto: Times of Israel/Meir Porat

jpnn.com, LONDON - Kematian Pemimpin Tertinggi Republik Islam Ayatollah Ali Khamenei dirayakan oleh komunitas Yahudi dan Iran di London.

Mobil-mobil yang dihiasi bendera monarki Iran melaju sambil membunyikan musik meriah dan klakson di jalan-jalan bagian utara London tak lama setelah kabar kematian sang imam tersiar pada Sabtu (28/2) malam.

Di beberapa kantong populasi Yahudi, seperti Finchley dan Golden Green, terlihat pertunjukan kembang api dan anggota komunitas Ortodoks bernyanyi dalam bahasa Persia.

Baca Juga:

“Kami baru saja selesai makan malam di London ketika kami mendengar bahwa Khamenei dilaporkan telah dipastikan meninggal,” kata Meir Porat, seorang manajer konstruksi berusia 55 tahun, kepada The Times of Israel.

“Dalam beberapa menit, kabar menyebar bahwa perayaan spontan terjadi di London utara. Saya tahu ini bukan saatnya untuk menonton dari kejauhan.”

Porat menaku sangat terharu melihat warga Iran yang mengenakan Bintang Daud biru-putih Israel bersama dengan bendera mereka sendiri.

Baca Juga:

“Sejak 7 Oktober, banyak warga Iran di pengasingan telah berdiri bersama kami di demonstrasi di seluruh London,” kata Porat.

E. Ghorbani, seorang warga keturunan Iran, mengatakan bahwa dia dan banyak rekan senegaranya telah bertemu setiap minggu di pusat kota London selama berbulan-bulan untuk mendukung oposisi terhadap rezim Republik Islam.

Di beberapa kantong Yahudi, seperti Finchley dan Golden Green, terlihat pertunjukan kembang api dan anggota komunitas Ortodoks bernyanyi dalam bahasa Iran

Sumber The Times of Israel

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ayatollah Khamenei  Iran  Yahudi  London  Israel 
BERITA AYATOLLAH KHAMENEI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp