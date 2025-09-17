Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Komunitas Kripto Berkolaborasi Percepat Pemulihan Korban Banjir di Bali

Rabu, 17 September 2025 – 14:22 WIB
Sejumlah komunitas kripto membantu memberikan donasi kepada para korban banjir di Bali. Foto dok Indodax

jpnn.com, BALI - Sejumlah komunitas kripto membantu memberikan donasi kepada para korban banjir di Bali.

INDODAX melalui program INDODAX #BantuBangkit Bencana Banjir Bali berkolaborasi dengan platform Ayobantu dan komunitas kripto menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak pada Sabtu, (13/9).

Bantuan yang disalurkan mencakup 250 paket makanan siap saji, 200 paket sembako, serta 50 paket hygiene kit, yang dibagikan secara langsung kepada warga yang terdampak parah oleh banjir.

Vice President INDODAX, Antony Kusuma, mengatakan inisiatif ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat ketika menghadapi situasi sulit.

“INDODAX sebagai perusahaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Bali percaya bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari sejauh mana kami bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya melalui edukasi investasi kripto, namun juga melalui program bantuan. Kami berharap dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Bali,” ujar Antony.

Dia menambahkan, kolaborasi dengan Ayobantu dan komunitas kripto menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Menurutnya, program ini tidak hanya sebatas penyerahan logistik, tetapi juga bentuk solidaritas dan kepedulian yang diharapkan bisa memotivasi masyarakat untuk bangkit dari bencana.

“INDODAX ingin menunjukkan bahwa kebersamaan dan gotong royong adalah kunci untuk bangkit dari situasi ini,” jelas Antony.

INDODAX akan terus berkomitmen menghadirkan program CSR berkelanjutan, khususnya berfokus pada penanggulangan bencana, pendidikan dan pengembangan komunitas.

