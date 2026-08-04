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Komunitas Lari Hoka Makin Besar, Peserta Punya Kesempatan Langka Jajal Sepatu Baru

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:17 WIB
Komunitas Lari Hoka Makin Besar, Peserta Punya Kesempatan Langka Jajal Sepatu Baru - JPNN.COM
Acara komunitas lari sepatu Hoka di Jakarta seusai event pada Minggu (2/8) di Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Hoka Indonesia

jpnn.com - Komunitas lari Hoka di Indonesia terus menunjukkan perkembangan.

Sebanyak 200 pelari ambil bagian dalam kegiatan yang digelar pada Minggu (2/8), dimulai dari kawasan Car Free Day (CFD) hingga finis di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Marketing Lead Hoka Indonesia Lucky Bagus menyambut positif antusiasme komunitas yang mengusung tema "Lari Lagi, Lari Terus".

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Dia berharap komunitas tersebut terus berkembang, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota lain di Indonesia.

"Kami percaya bahwa perjalanan berlari selalu menjadi lebih bermakna saat didukung oleh energi positif komunitas yang saling menginspirasi." 

"Di saat yang sama, performa terbaik lahir ketika seseorang menemukan kebebasan, kenyamanan, dan kegembiraan di setiap langkah, menjadikan setiap kilometer sebagai perayaan atas progres personal, baik untuk membangun konsistensi maupun melampaui batas diri," ujar Lucky.

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Mantan atlet nasional Wahyu Setiawan mengaku senang bisa bergabung dengan komunitas lari Hoka.

Menurutnya, banyak anggota yang bergabung karena ingin membangun gaya hidup yang lebih sehat dan rutin berolahraga, khususnya berlari.

Komunitas lari sepatu Hoka di Indonesia mulai berkembang seiring berjalannya waktu setelah gelar acara Minggu (2/8) dari CFD hingga GBK

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TAGS   Hoka  Sepatu Hoka  Komunitas Lari Hoka  Hoka Clifton Pro  hoka indonesia 
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