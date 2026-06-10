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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Komut Pertamina Luncurkan Kapal Pintar Pembersih Sampah Laut di Pantai Sekeh Bali

Rabu, 10 Juni 2026 – 16:07 WIB
Komut Pertamina Luncurkan Kapal Pintar Pembersih Sampah Laut di Pantai Sekeh Bali - JPNN.COM
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan didampingi Komisaris Independen Pertamina Hasan Nasbi saat mengecek Kapal Pintar Autonomous Trash Skimmer yang diselenggarakan di Pantai Sekeh, Badung, Bali, Rabu, (10/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BADUNG - Masalah sampah perairan di Indonesia kini menemui solusi baru yang cerdas dan ramah lingkungan.

PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan LIngkungan (TJSL) berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) resmi meluncurkan dan melakukan simulasi operasional kapal pembersih sampah otomatis bernama Autonomous Trash Skimmer di Pantai Sekeh, Badung, Bali, Rabu (10/6).

Peluncuran kapal 'pintar' ini bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipimpin langsung Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan, dan dihadiri Dewan Komisaris, serta jajaran manajemen Pertamina Group.

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Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah perairan yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

Mochamad Iriawan dalam sambutannya menyampaikan masalah sampah perairan menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut, kesehatan dan keindahan pariwisata perairan.

Merespons tantangan tersebut, Pertamina bersama Pertamina International Shipping, Pertamina Foundation, Patra Jasa, menggandeng kampus ITS serta masyarakat pesisir, menginisiasi hadirnya Kapal Autonomous Trash Skimmer.

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Kapal yang merupakan robot air cerdas dalam operasinya mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI), sistem navigasi otonom, dan energi hybrid untuk 'berburu' sampah secara mandiri maupun manual.

Dia mengungkapkan persoalan tentang sampah ini tidak hanya mengganggu keindahan pantai, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan dan perekonomian Bali melalui sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

Pertamina berkolaborasi dengan ITS meluncurkan kapal pembersih sampah otomatis bernama Autonomous Trash Skimmer di Pantai Sekeh, Bali

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TAGS   Pertamina  kapal pembersih sampah  sampah  Lingkungan  Mochamad Iriawan  komut pertamina  Bali  Sampah Laut 
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