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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Komut Pertamina Mendorong Budaya HSSE sebagai Kunci Menjaga Keandalan Operasional

Jumat, 03 Juli 2026 – 08:49 WIB
Komut Pertamina Mendorong Budaya HSSE sebagai Kunci Menjaga Keandalan Operasional - JPNN.COM
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan yang kolaboratif sekaligus memastikan implementasi aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi utama dalam menjaga keandalan operasional Pertamina.

Mengawali agenda dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur pada Rabu (1/7), Iriawan berdialog dalam agenda Sharing Session bersama sekitar 200 Perwira Pertamina dari berbagai entitas Pertamina Group di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Surabaya.

Forum tersebut menjadi wadah memperkuat perspektif kepemimpinan dalam menghadapi dinamika industri energi yang terus berkembang.

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Iriawan dalam paparannya menyampaikan industri energi saat ini menghadapi tantangan berupa transisi energi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut menuntut perusahaan mampu beradaptasi di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Selain itu, Iriawan menekankan budaya HSSE harus melekat dan menjadi bagian krusial dalam operasional Pertamina.

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"Kepemimpinan yang kuat harus tercermin dalam budaya kerja yang kuat," kata Iriawan.

Di Pertamina, lanjut Iriawan, budaya HSSE harus menjadi bagian dari DNA setiap Perwira, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur.

Dari Jawa Timur, Komut Pertamina Mochamad Iriawan menekankan budaya HSSE harus melekat dan menjadi bagian krusial dalam operasional Pertamina

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TAGS   Pertamina  komut pertamina  Mochamad Iriawan  budaya HSSE  transisi energi  PT Pertamina Lubricants  industri  HSSE 
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