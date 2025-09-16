Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Jabarkan Kebutuhan SDM Energi Masa Depan di UPER

Selasa, 16 September 2025 – 18:55 WIB
Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan memberikan sambutan dan materi Bela Negara saat acara Pelantikan Mahasiswa Baru Universitas Pertamina Tahun Ajaran 2025/2026 yang diselenggarakan di GOR Simprug, Jakarta pada Senin (15/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menyampaikan generasi muda menjadi energi tambahan untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai bangsa maju dan berdaulat.

Dia mengungkapkan profesionalisme, komunikasi dan integritas menjadi kunci untuk menjadi profesional siap kerja dan handal di masa depan.

Hal itu disampaikannya di acara Pelantikan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2025/2026 Universitas Pertamina (UPER) di Hall Pertamina Arena, Simprug, Jakarta, Senin (15/9).

“Indonesia membutuhkan generasi yang siap bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang mandiri,” ujar Iriawan dalam keterangannya, Selasa (16/9).

Iriawan menekankan pentingnya sikap profesional dan komunikasi yang efektif dalam menghadapi tantangan ke depan.

Profesionalisme berarti mengerahkan kemampuan terbaik, sedangkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk menyelaraskan seluruh aktivitas dengan kebutuhan bangsa.

“Namun, dari dua hal tersebut, ada dasar yang tak kalah penting, yakni integritas. Tanpa integritas, cepat atau lambat kita akan jatuh dan sia-sia,” tegasnya.

Iriawan juga mengungkapkan karakteristik generasi Z yang lahir di era digitalisasi dengan dinamika global yang cepat, menuntut generasi ini untuk adaptif, kreatif, dan inovatif.

TAGS   Pertamina  Mochamad Iriawan  komut pertamina  SDM  kebutuhan SDM  Universitas Pertamina  UPER 
