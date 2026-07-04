Komut Pertamina Pastikan Kesiapan Pasokan Energi untuk Wilayah Banyuwangi

jpnn.com, BANYUWANGI - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melaksanakan kunjungan kerja maraton atau Management Walkthrough (MWT) di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat (3/7/2026).

Kegiatan dari pagi hingga sore ini bertujuan memastikan keandalan operasional sekaligus memperkuat budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) di seluruh rantai distribusi energi.

Mengawali agendanya, Iriawan melakukan pengecekan mendadak ke dua SPBU di Banyuwangi, yaitu SPBU 54.684.21 di Jalan Jember–Kalibaru dan SPBU 54.684.34 di Jalan Yos Sudarso. Di kedua titik retail tersebut, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini memeriksa detail fasilitas, kebersihan, dan kesiapan sarana pendukung.

Ia juga berdialog langsung dengan pengelola serta operator lapangan untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai standar baku korporasi. Iriawan menegaskan bahwa kepatuhan terhadap protokol keselamatan di garda terdepan sangat berhubungan langsung dengan reputasi perusahaan di mata publik.

"HSSE bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi harus menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari," ujar Iriawan menekankan pentingnya disiplin demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Suasana formal mencair saat Iriawan menyempatkan diri menyapa dan berbincang santai dengan pelanggan yang tengah mengisi bahan bakar. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas mereka, ia menyerahkan bingkisan dan menyampaikan terima kasih karena dukungan masyarakat menjadi motivasi Pertamina untuk terus berbenah.

Setelah memastikan lini retail aman, perjalanan berlanjut ke Integrated Terminal (IT) Tanjung Wangi. Fasilitas ini memegang peran krusial sebagai simpul strategis logistik energi yang memasok BBM dan avtur untuk wilayah Jawa Timur hingga Indonesia bagian timur.

Di terminal terintegrasi ini, jajaran komisaris menyisir fasilitas vital seperti area tangki timbun, ruang penerimaan, pengisian mobil tangki, hingga dermaga tanker. Iriawan juga menerima paparan komprehensif mengenai peta ketahanan stok dan kelancaran distribusi untuk mobilitas publik, industri, serta pariwisata.