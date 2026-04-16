Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Komut Pertamina Patra Niaga Pastikan Keandalan Energi di Fuel Terminal Padalarang

Kamis, 16 April 2026 – 15:06 WIB
Komut Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan energi di fuel Terminal Padalarang. Foto dokumentasi Pertamina

jpnn.com, PADALARANG - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga stabilitas distribusi energi pasca periode mudik Lebaran 2026.

Hal ini ditegaskan melalui kunjungan kerja (Management Walkthrough) Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga Sabar Yudo Suroso ke Fuel Terminal (FT) Padalarang, Bandung, Rabu (15/4).

Kunjungan strategis ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan sarana dan fasilitas (sarfas) operasional guna memastikan penyaluran BBM dan LPG di wilayah Jawa Bagian Barat (JBB) tetap berjalan optimal dan tanpa kendala.

Baca Juga:

Dalam kunjungannya, Sabar Yudo Suroso memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim Regional JBB atas dedikasi mereka selama masa Satgas Ramadhan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Meskipun jumlah pemudik tahun ini mengalami peningkatan signifikan, Pertamina berhasil mengamankan stok dan distribusi energi.

"Apresiasi kepada seluruh Perwira Regional Jawa Bagian Barat. Kita telah melewati Satgas RAFI 2026 dengan sangat baik. Di tengah lonjakan pemudik, Pertamina tetap mampu mendistribusikan BBM kepada masyarakat tanpa hambatan berarti," ujar Sabar.

Baca Juga:

Pada kunjungan tersebut dilakukan peninjauan langsung terhadap sarana dan fasilitas utama FT Padalarang.

Mulai dari tangki penyimpanan, New Gantry System (NGS), armada mobil tangki, hingga Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Pertamina Patra Niaga   Fuel Terminal Padalarangan  BBM  LPG  Pertamina  Sabar Yudo Suroso  energi 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp