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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komut Pertamina Sebut Inovasi, Empati Jadi Kunci Pelayanan kepada Masyarakat

Jumat, 03 Juli 2026 – 11:47 WIB
Komut Pertamina Sebut Inovasi, Empati Jadi Kunci Pelayanan kepada Masyarakat - JPNN.COM
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan rangkaian Management Walkthrough (MWT), peninjauan langsung manajemen ke lapangan yang dilakukan di sejumlah wilayah operasional Pertamina di Jawa Timur. Foto: Source

jpnn.com, JEMBER - Inovasi, profesionalisme, dan empati harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelayanan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan maupun program pemberdayaan sosial.

Pesan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan tersebut menjadi benang merah rangkaian Management Walkthrough (MWT), peninjauan langsung manajemen ke lapangan yang dilakukan di sejumlah wilayah operasional Pertamina di Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke RS IHC Perkebunan Jember Klinik, Kamis (2/7/2026), Iriawan menekankan kualitas pelayanan kesehatan tidak semata ditentukan oleh kelengkapan sarana dan teknologi, melainkan juga oleh ketulusan, keramahan, dan empati para tenaga kesehatan dalam melayani pasien.

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Di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Bedadung, Kaliwates, tersebut, Iriawan meninjau berbagai fasilitas utama. Mulai dari layanan Medical Check Up (MCU), Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, ruang rawat inap, polklinik spesialis, laboratorium, hingga instalasi farmasi.

Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengapresiasi kinerja seluruh jajaran RS IHC Perkebunan Jember Klinik yang dinilainya berhasil menghadirkan layanan kesehatan profesional sekaligus humanis.

"RS IHC Perkebunan Jember K(linik telah enunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas lahir dari profesionalisme, dedikasi, dan ketulusan seluruh insan rumah sakit. Pertahankan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun dengan kerja keras selama ini," kata Iriawan.

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Menurut dia, tantangan sektor kesehatan, akan semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Karena itu, pengembangan fasilitas dan pemanfaatan teknologi medis mutakhir harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Teruslah berinovasi, tingkatkan kompetensi, serta jaga keramahan dan empati kepada setiap pasien. Keramahan adalah jiwa pelayanan kesehatan, sedangkan rofesionalisme enjad i ondasi alam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Komisaris Utama (Komut) Pertamina Mochamad Iriawan mengingatkan kunci pelayanan kepada masyarakat berupa inovasi, profesionalisme, dan empati.

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TAGS   Pertamina  komut pertamina  Mochamad Iriawan  PT Pertamina 
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