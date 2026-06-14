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JPNN.com - Ekonomi

Komut Pertamina Tinjau Keandalan Pasokan Energi dan Kelancaran Distribusi BBM di NTT

Minggu, 14 Juni 2026 – 23:11 WIB
Komut Pertamina Tinjau Keandalan Pasokan Energi dan Kelancaran Distribusi BBM di NTT - JPNN.COM
Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan meninjau sejumlah fasilitas operasional Pertamina di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan keandalan pasokan energi dan kelancaran distribusi BBM di wilayah tersebut pada Jumat (12/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, KUPANG - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan meninjau sejumlah fasilitas operasional Pertamina di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (12/6).

Peninjauan tersebut untuk memastikan keandalan pasokan energi dan kelancaran distribusi BBM di wilayah tersebut.

Kunjungan kerja yang merupakan bagian dari rangkaian agenda di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara itu dilakukan di sejumlah titik strategis, mulai dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Aviation Fuel Terminal (AFT) El Tari, hingga Integrated Terminal (IT) Tenau sebagai pusat distribusi energi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.

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Di SPBU Timor Raya Oesapa, Kupang, Iriawan meninjau kesiapan fasilitas pelayanan sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk mendengar langsung masukan terkait ketersediaan dan pelayanan BBM.

Kunjungan dilanjutkan ke AFT El Tari untuk memastikan keandalan pasokan avtur yang menjadi penopang aktivitas transportasi udara di NTT.

Menurut Iriawan, kelancaran distribusi energi, termasuk bahan bakar penerbangan, memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

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Agenda peninjauan ditutup dengan Management Walkthrough (MWT) di Integrated Terminal Tenau.

Di terminal yang beroperasi sejak 1968 itu, Iriawan memeriksa kesiapan infrastruktur penerimaan, penyimpanan dan distribusi energi, mulai dari pusat kendali operasi, tangki timbun, hingga fasilitas dermaga bongkar muat BBM dan LPG.

Komut Pertamina meninjau sejumlah fasilitas operasional Pertamina di Kota Kupang untuk memastikan keandalan pasokan energi dan kelancaran distribusi BBM

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TAGS   Pertamina  komut pertamina  Mochamad Iriawan  distribusi bbm  energi  Nusa Tenggara Timur  NTT  BBM 
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