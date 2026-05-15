Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Komwas Peradi Tingkatkan Pengawasan & Penegakan Kode Etik Advokat

Sabtu, 23 Mei 2026 – 03:03 WIB
Komwas Peradi Tingkatkan Pengawasan & Penegakan Kode Etik Advokat - JPNN.COM
Komwas DPN Peradi meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BANDUNG - Komisi Pengawas (Komwas) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar seminar bertajuk "Melalui Forum Diskusi Terjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengawan serta Pemeriksaan Etik Profesi Advokat".

Ketua Harian DPN Peradi Dwiyanto Prihartono menyampaikan forum ini sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

"Acara ini penting karena organisasi advokat (Peradi) di bawah pimpiman Prof Otto Hasibuan punya tugas, punya kewajiban untuk mengawasi anggotanya," ujar dia di Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga:

Pengawasan yang dilakukan Komwas DPN Peradi merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Agar advokat Peradi taat dan tertib terhadap kode etik advokat dan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan Komwas DPN Peradi yang diketuai oleh Komjen (purn) Saud Usman Nasution mengawali penyelenggaran forum diskusi dari Jawa Barat (Jabar).

Baca Juga:

"Untuk mengadakan acara bertemu dengan seluruh DPC dan Dewan Kehormatan Daerah yang ada di Jawa Barat dan juga Komisi Pengawas Daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Dwiyanto menegaskan forum diskusi ini sangat penting karena pengawasan dan penegakan kode etik advokat oleh Peradi di bawah pimpan Prof Otto Hasibuan selaku wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, sudah berjalan sejak mendapat amanat dari UU Advokat.

Komwas DPN Peradi berusaha meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Advokat  Peradi  kode etik  Otto Hasibuan 
BERITA ADVOKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp