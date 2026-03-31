JPNN.com - Nasional - Hukum

Kondisi Andrie Setelah Disiram Air Keras: Masih di HCU, Perawatan Intensif Bagian Mata

Selasa, 31 Maret 2026 – 11:11 WIB
Pengacara hak asasi manusia (HAM) dan pengacara Andrie Yunus, Indria Fernida Alphasonny. Foto: supplied

jpnn.com, JAKARTA - Anggota tim pengacara Andrie Yunus, Indria Fernida mengungkap kondisi kliennya yang saat ini menjalani perawatan medis setelah disiram air keras pada Kamis (12/3) malam.

Kondisi itu diungkapnya saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut Indria, Andrie masih dirawat secara intensif pada bagian mata di High Care Unit (HCU) RSCM.

"Kondisinya masih di high care unit perawatannya melekat dan intensif untuk mata dan, eh, luka bakar," kata Badan Pengurus KontraS itu dalam rapat, Selasa.

Indria mengatakan Andrie saat ini hanya bisa dijenguk keluarga dan orang terdekat karena alasan kesehatan.

"Kekhawatiran atas infeksi dan hal yang lainnya," ujarnya.

Indria menyebutkan sulitnya Andrie dikunjungi menandakan kondisi pria berusia 27 itu memang tak baik-baik saja setelah dua pekan menjadi korban penyiraman.

"Menunjukkan bahwa kondisinya sangat tidak baik-baik saja dan kelihatannya di luar tidak ada informasi yang lebih, lebih jelas, ya," kata dia.

Anggota tim pengacara Andrie Yunus, Indria Fernida menyebut kliennya masih dirawat intensif pada bagian mata.

