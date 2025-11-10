Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kondisi Bek Timnas U-17 Indonesia Menjadi Sorotan Menjelang Jumpa Honduras

Senin, 10 November 2025 – 08:41 WIB
Kondisi Bek Timnas U-17 Indonesia Menjadi Sorotan Menjelang Jumpa Honduras - JPNN.COM
Skuad Timnas U-17 Indonesia. Foto: X/@erickthohir

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia masih menantikan perkembangan kondisi bek andalannya, Lucas Raphael Lee, menjelang laga penutup Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Honduras.

Menurut jadwal, pertandingan Indonesia vs Honduras akan digelar di Lapangan 2 Apsire Zona, Doha, Qatar, Senin (10/11/2025) malam WIB.

Lucas Lee Masih Dipantau Tim Medis

Sebelumnya, Lucas mendapat benturan keras dalam duel menghadapi Brasil dan kini masih mendapat pantauan intensif dari tim medis.

Baca Juga:

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi bagus, tetapi status Lucas masih menunggu keputusan terakhir.

"Secara umum persiapan berjalan lancar. Anak-anak siap. Hanya Lucas yang masih kami observasi dari sisi medis," kata Nova.

Putu Panji Siap Tampil

Sementara itu, kabar menggembirakan datang dari kapten tim, Putu Panji, yang sebelumnya juga mengalami cedera saat melawan Brasil.

Baca Juga:

Putu sudah kembali berlatih normal dan diperkirakan siap turun menghadapi Honduras.

Indonesia dan Honduras sama-sama berada di posisi sulit setelah menderita dua kekalahan di laga awal.

Jelang laga hidup-mati melawan Honduras, satu pemain kunci Timnas U-17 Indonesia masih dalam pantauan medis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-17 Indonesia  timnas u-17  Lucas Raphael Lee  Indonesia vs Honduras  Piala Dunia U-17 
BERITA TIMNAS U-17 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp