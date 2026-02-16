Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kondisi Fisik Skuad Persib Bagus, tetapi Mentalitas, Aduh...

Senin, 16 Februari 2026 – 21:42 WIB
Kondisi Fisik Skuad Persib Bagus, tetapi Mentalitas, Aduh... - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak (kanan). Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mendapat jatah menjadi tuan rumah leg kedua 16 Besar AFC Champions League Two, menjamu tamu bernama Ratchaburi FC (Thailand), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Rabu (18/2).

Si Maung Persib harus mengejar agregat gol 0-3 atas Ratchaburi.

Dalam masa persiapan tim, Pelatih Bojan Hodak mengaku tak menemukan masalah perihal fisik.

Namun, secara mental, pemainnya cukup terpukul atas hasil buruk di leg pertama.

Hodak mengatakan dirinya perlu membangkitkan mentalitas pemainnya agar menolak menyerah untuk melakukan comeback di GBLA.

"Kondisi pemain secara fisik bagus, tetapi mentalitas kami kurang. Kadang kekalahan diperlukan dan pertandingan yang buruk bisa saja terjadi. Kami perlu fokus ke pertandingan berikutnya," ujar Hodak. 

Pada leg kedua nanti, Persib harus tampil all out demi tiket perempat final.

Salah satu pemain yang absen di leg pertama, yakni Beckham Putra, kini sembuh dari cedera.

Jangan lupa, ya, Persib vs Ratchaburi pada leg kedua 16 Besar ALC Two, Rabu. Leg pertama 0-3 lo...Ayo!

