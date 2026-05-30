JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Kondisi Fit, Marc Marquez Bakal Tampil Penuh di MotoGP Italia 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 – 10:05 WIB
Marc Marquez (93). Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Marc Marquez kembali berlaga di MotoGP 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu memastikan bakal tampil penuh di MotoGP Italia 2026 yang digelar di Sirkuit Mugello.

Marc telah selesai menjalani dua sesi yaitu latihan bebas 1 dan latihan, pada Jumat (29/5).

Hasilnya, juara dunia tujuh kali ini dipastikan dalam kondisi fit untuk ikut serta dalam balapan utama.

“Sejujurnya, rasanya tidak bagus seperti yang saya bayangkan,” kata Marc Marquez dikutip dari Ducati Lenovo, Sabtu (30/5).

Marc baru saja pulih dari operasi pengangkatan sekrup di bahu.

Selain itu, pembalap Spanyol ini juga menjalani pemulihan cedera kaki kiri yang dideritanya kala tampil di sprint race MotoGP Prancis.

Pembalap bernomor 93 ini mengaku bahwa masih cukup kesulitan mengendarai laju motornya, karena memang kondisinya belum maksimal untuk bisa bermanuver.

Marc Marquez akan kembali beraksi di MotoGP Italia di Sirkuit Mugello. Marquez dipastikan dalam kondisi fit untuk ikut balapan utama

