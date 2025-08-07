Close Banner Apps JPNN.com
Kondisi Kesehatan Nikita Mirzani Menurun, Kenapa?

Kamis, 07 Agustus 2025 – 15:21 WIB
Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Agenda persidangan hari ini adalah keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Ada empat saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini, salah satunya adalah Dokter Samira.

Sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani sempat mengunkapkan kepada majelis hakim mengenai kondisi kesehatannya.

"Sejujurnya saya agak kurang sehat, Yang Mulia," ujar Nikita Mirzani.

Wanita 39 tahun itu menuturkan, putra bungsunya sempat sakit, hal tersebut turut mempengaruhi kondisinya.

"Karena dua minggu belakangan ini, tensi saya rendah dan kebetulan anak saya yang kecil semalam dirawat di rumah sakit," ucap Nikita Mirzani.

Meski kondisi tubuhnya kurang fit hari ini, tetapi pemain film Comic 8 tersebut mengaku tetap siap menjalani persidangan hari ini.

TAGS   Nikita Mirzani  Sidang Nikita Mirzani  babak baru kasus Nikita Mirzani  Reza Gladys 
