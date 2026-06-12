Kondisi Kian Susah, Komisi XI DPR Dorong APBN 2027 Beri Ruang Luas bagi Kelas Menengah

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Selanjutnya, KEM-PPKF yang telah disepakati itu akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2027).

Dalam kesepakatan yang dicapai pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kamis (11/6/2026) itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Adapun asumsi tingkat inflasi dipatok pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

DPR dan pemerintah juga menyepakati nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) pada rentang Rp16.800 hingga Rp 17.500. Asumsi lain yang disepakati ialah suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

Menurut Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, KEM-PPKF untuk penyusunan RAPBN 2027 harus memberi ruang bagi kelas menengah untuk bertumbuh. Alasannya, tantangan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga mulai dirasakan kelompok kelas menengah.

“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan target pertumbuhan ekonomi pada 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka. Menurut Misbakhun, pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menjelaskan kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional. Ketika kelompok tersebut memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, aktivitas ekonomi pun akan tumbuh lebih kuat.