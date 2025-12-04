Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Kondisi Pemain Persib Bandung Masih Misterius Menjelang Jumpa Borneo FC

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:00 WIB
Skuad Persib Bandung dalam sesi latihan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan kelima Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam WIB.

Ujian Berat Saat Menjamu Borneo FC

Borneo FC datang ke Bandung dengan statistik mentereng. Tim berjuluk Pesut Etam itu merupakan pemuncak klasemen sementara BRI Super League.

Meski baru menelan kekalahan 0-1 dari Bali United di laga sebelumnya, Borneo FC masih kukuh di posisi teratas berkat koleksi 33 poin dari 12 pertandingan.

Di sisi lain, Persib berada di peringkat ketiga dengan nilai 25 dari 11 laga.

Bojan Hodak Waspadai Kekuatan Pesut Etam

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai pertandingan melawan Pesut Etam tidak akan berlangsung mudah.

"Pertandingan ini akan sangat sulit. Mereka sedang berada di posisi teratas klasemen."

"Kami berharap dukungan penuh dari Bobotoh agar bisa meraih hasil terbaik," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

